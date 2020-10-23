بعد ارتفاع اصابات كورونا.. اسعار النفط الخام تسجل انخفاضا

2020/10/23 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تراجعت اسعار النفط العالمية خلال التعاملات الصباحية، الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وقد انخفض سعر برميل النفط القياسي من خام برنت، اليوم (23 تشرين الاول 2020)، بنسبة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 42.22 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة أمس الخميس.

كما وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 40.36 دولار للبرميل، بعد أن ربح 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، والخامان القياسيان في طريقهما لتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

ا.ح

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