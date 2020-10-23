من بينها تساقط الشعر.. علماء يتوصلون إلى اثار يتركها كورونا بعد مغادرة المصاب

2020/10/23 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يعد فيروس كورونا المستجد من بين أكثر الأمراض التي وضعت العلماء أمام تحدٍ كبير لإيجاد اللقاح المناسب له، ودراسة كل ما يتعلق بالفيروس أعراض الإصابة،كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، أبرز ما توصل له الأطباء والعلماء اليابانيون فيما يخص الإصابة بالفيروس.

وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن قناة NHK اليابانية توصل العلماء إلى أن الاستنتاجات التي توصلوا إليها بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي تساقط الشعر وضيق التنفس والشعور بالضعف لفترة طويلة.

وتم التوصل بحسب العلماء إلى هذه النتائج بعد مراقبة المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفى، حيث تبين بعد 4 أشهر من الشفاء أن أعراض ضيق التنفس بقيت عند 11% من الذين أصيبوا بالفيروس، بالإضافة إلى عوارض تبقى لكن بشكل أقل ومنها الضعف واضطرابات الشم، السعال واضطرابات في حاسة التذوق.

كما أشار العلماء إلى أن الدراسة أظهرت عن تساقط للشعر عند المرضى بعد مرور شهرين من الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن العلماء لاحظو أن أعراضًا مماثلة تظهر لدى أولئك الذين أصيبوا بإيبولا أو حمى الضنك، لكنهم يعترفون بأن هذا قد يرتبط أيضًا بالتجارب النفسية للمرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

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