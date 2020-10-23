2020/10/23 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع - فاطمة رحمة

واجه النحات طه وهيب جائحة كورونا بأعمال جديدة مستثمراً فرصة المكوث في البيوت الفترة الماضية ،التي رافقت حظر التجوال.

وقال وهيب لوكالة الأنباء (واع) إنه "أنجز لوحات ومنحوتات خلال فترة حظر التجوال ومجموعة من الأعمال التشكيلية الجديدة ،فيما يستعد لإقامة معرضي الشخصي الثالث" .

وأضاف: "لم أدع الوقت يمضي هدرا؛ جراء جائحة كورونا ،إنما استثمرته في محاورات مع الأعمال "مشيراً إلى انه "حاور هذه الجائحة بأعمال النحت والتشكيل بلغة جمالية تأملياً".

وأشار وهيب أنه مقلٌّ في إقامة المعارض، وسيقدم على تنظيم المعرض الشخصي الثالث، في الوقت والمكان اللذين يقتنع بهما عند نضج الظروف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النحات طه وهيب يواجه كورونا بأعمال جديدة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النحات طه وهيب يواجه كورونا بأعمال جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).