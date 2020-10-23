"ينهي 10 سنوات من الحرب".. اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

2020/10/23 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بعد أسابيع من المباحثات والاجتماعات في عدة دول عربية وأجنبية.

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