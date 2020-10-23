2020/10/23 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، بفعل أداء القطاع الخدمي وسط الموجة الثانية لوباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مع الموجة الثانية لكورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مع الموجة الثانية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).