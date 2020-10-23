تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية مع التفاؤل بشأن التحفيز المالي

2020/10/23 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، مع تصريحات إيجابية بشأن صفقة التحفيز.

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