خلية الإعلام الأمني: انفجار الرمادي لم يسفر عن خسائر

2020/10/23 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- =============انفجار عجلة مفخخة نوع كيا حمل، في ساعة متأخر من ليل أمس، بالقرب من الجسر الفلسطيني في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.=============٢٣ ت١ ٢٠٢٠

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