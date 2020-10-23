كركوك تستذكر الراحلين يوسف الحيدري و مام آراس

2020/10/23 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم نادي القصة في اتحاد ادباء وكتاب كركوك، يوم السبت 24/10/2020، جلسة استذكار للقاص الراحل يوسف الحيدري الذي ينتمي الى جماعة كركوك، وذلك في مقر الاتحاد بمدينة كركوك بحضور جمع من الادباء والمثقفين.

من جهة اخرى تقيم الجمعية الثقافية والاجتماعية في كركوك، يوم السبت، جلسة استذكار الكاتب الصحفي الراحل عمر علي زند الملقب بـ ( مام اراس ) والحديث عن كتابه الذي طبع مؤخرا، والذي يحمل عنوان ( كركوك في قلبي ) وعلى قاعة الشهيد مصطفى كرمياني بالجمعية بحضور جمع من مثقفي وادباء كركوك بمختلف قومياتهم.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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