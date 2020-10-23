انفجار يستهدف قوة للجيش في المقدادية

2020/10/23 | 14:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب ضابط وجندي في انفجار عبوة ناسفة بقضاء المقدادية في محافظة ديالى اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية على طريق قرب قرية توكل في قضاء المقدادية، موضحا ان الانفجار اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم وجندي.

وأكد المصدر ان اصابة الضابط والجندي بليغة وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.

PUKmedia / سامان يارويس ‌

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