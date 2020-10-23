بيانان من الإعلام الأمني بشأن مقتل أربعة إرهابيين وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين

2020/10/23 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، بيانين بشأن مقتل 4 إرهابيين في صلاح الدين، وإصابة ضابط ومقاتلين اثنين في ديالى.

وقال الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "4 إرهابيين قُتلوا بإنفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع بيك اب والتي كان يستقلها هؤلاء الإرهابيون في منطقة المكطع بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت الخلية في بيان آخر، أن "انفجار عبوة ناسفة على قوة من لواء المشاة 74 اثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة توكل شمال قضاء المقدادية، ادى الى اصابة ضابط ومقاتلين اثنين".

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