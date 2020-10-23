مقتل شخص وإصابة نجله بإطلاق نار شرقي بغداد

2020/10/23 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة نجله بإطلاق نار شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين أقدموا ظهر اليوم، على قتل شخص وإصابة نجله من خلال إطلاق النار باتجاههما في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثة، فيما نقلت سيارة إسعاف، المصاب والجثة إلى المستشفى".





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