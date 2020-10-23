2020/10/23 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن اصابة ضابط ومقاتلين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال قضاء المقدادية وسط ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على قوة من لواء المشاة 74 اثناء تنفيذ واجب لورود معلومات استخباراتية بوجود كدس عتاد في منطقة "توكل شمال قضاء المقدادية".واضافت الخلية أن "الانفجار ادى الى اصابة ضابط ومقاتلين اثنين".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ضابط ومقاتلين اثنين بانفجار ناسفة وسط ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ضابط ومقاتلين اثنين بانفجار ناسفة وسط ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).