إقبال غير مسبوق على التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2020/10/23 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت أكثر من 48 مليون أمريكي مبكراً بالفعل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو رقم تجاوز أمس الخميس، أي قبل الانتخابات بـ 12 يوماً، عدد الذين لجأوا إلى التصويت المبكر في 2016، والذي كان 47.2 مليون ناخب.

وتوجه 48.674.556 مليون أمريكي إلى صناديق الاقتراع حتى أمس الخميس، وفقاً لبيانات الولايات التي جمعها موقع U.S.



Elections Project ، وشارك منهم 14.452.729 مليون بشكل شخصي و34.221.827 مليون عن طريق البريد.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقاً لإحصاءات واشنطن بوست، فإن 23 من أصل 50 ولاية في البلاد تجاوزت بالفعل الأصوات المبكرة في 2016.

وتشير هذه البيانات إلى زيادة كبيرة في التصويت المبكر، إما بسبب وباء كورونا المستجد أو بسبب الإثارة التي تشهدها انتخابات 2020 في ظل المنافسة القوية بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في انتخابات 2016 بلغت 55.7%، أي أكثر بقليل من 136.6 مليون صوت.

ويشير الرقم الذي سجل حتى يوم الخميس، 48 مليون صوت، إلى الوصول إلى 35% من إجمالي المشاركة في 2016.

ومن الولايات التي سجلت أعلى نسبة مشاركة، تكساس بـ 5.9 مليون، وكاليفورنيا بـ 5.1 ملايين، وفلوريدا بـ 4.2 ملايين.

وتعتبر تكساس ذات أهمية خاصة لأن 5.9 ملايين صوت حتى الآن، تمثل 65.8% من إجمالي الإقبال في 2016، وهو ما يعتبره كثيرونمؤشراً على الحشد للناخب الديمقراطي.

وتسجل ولايات أخرى، من المتوقع أن تكون محل منافسة قوية في 2020 مثل نورث كارولينا، وجورجيا، 51.1% و54.2% على التوالي منإجمالي مشاركتها في 2016.

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