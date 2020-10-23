رونالدو لا يزال أمامه فرصة جيدة للتواجد ضد برشلونة

2020/10/23 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -يواصل مسؤولو يوفنتوس، التمسك بأمل مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وكان رونالدو قد أصيب بفيروس كورونا أثناء التواجد مع منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.



ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، فإن رونالدو لا يزال أمامه فرصة جيدة للتواجد ضد […]

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