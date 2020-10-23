النصر: الكاظمي يستطيع الإطاحة برؤوس الفساد عبر الاستعانة بالشارع العراقي

2020/10/23 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب ائتلاف النصر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد عبر الاستعانة بالشارع العراقي ودعمهم له في حملة القضاء على رؤوس الفساد.

الائتلاف أكد في بيان أن تحطيم شبكات الفساد واعتقال كبار قادتها من سياسيين ومسؤولين كبار تحتاج إلى إرادة وشجاعة كبيرة من الجهات المعنية، مبينا أن عمل لجنة مكافحة الفساد تراجع ولم تتمكن من مواجهة حيتان الفساد بسبب الضغوط السياسية.

وأشار الائتلاف إلى أن عدم امتلاك الكاظمي لكتلة سياسية تدعمه لن يكون عائقا أمام محاربة الفساد، كونه يستطيع الاعتماد على دعم ومساندة الشارع العراقي المطالب بالإصلاح.

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