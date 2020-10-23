السفارة الأميركية في لبنان تحيي ذكرى تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام1983

2020/10/23 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيّت السفارة الأميركية في لبنان، ذكرى تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام ألف وتسع مئة وثلاثة وثمانين والتي قتل فيها مئتين وواحد وأربعين من قوات حفظ السلام في عملية نظمّها حزب الله.

ونشرت السفارة، عبر حسابها في تويتر، فيديو توثيقي للعملية مع الإحاطة بألم أهالي الضحايا، الذين قتلوا على يد الإرهابيين.

في الثالث والعشرين تشرين الأول عام ألف وتسع مئة وثلاثة وثمانين شنّ حزب الله هجوماً على ثكنة المارينز في بيروت، وفي ذلك اليوم فجر الحرس الثوري شاحنة تحت المبنى، مفجّراً اثنا عشر ألف رطل من مادة تي إن تي، ما حوّل المبنى إلى أنقاض وقتل مئتين وعشرين من مشاة البحرية وثمانية عشر بحاراً وثلاثة جنود، بحسب موقع الخارجية الأميركية.

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