قائد عمليات كركوك: جميع مناطق جنوب غرب المحافظة تحت السيطرة الأمنية

2020/10/23 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن قائد مركز العمليات المتقدم في كركوك الفريق الركن سعد حربية، أن جميع مناطق جنوب غرب كركوك تحت السيطرة الأمنية.

حربية قال في تصريح، إن قوات عمليات المقر المتقدم في كركوك أتسيطر على جميع مناطق جنوب غرب كركوك، ولا توجد أية حالة من حالات الانفجار أو القصف أو العمليات الإرهابية بهذه المناطق، لافتا الى وجود تعاون من المواطنين مع القوات الأمنية.

وأضاف، أن بعض القرى تفتقر إلى الخدمات والماء والطرق، الأمر الذي يشكل حائلاً دون عودة النازحين.

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