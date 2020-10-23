الكاظمي يلمح الى تجربة كولومبيا في التعامل مع هؤلاء في العراق

2020/10/23 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لمح القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى تجربة كولومبيا في التعامل مع الجماعات المتشددة والمتمردين.

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