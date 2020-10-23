العراق: الإعلام تحت سطوة المليشيات؟

2020/10/23 | 14:23 - المصدر: فرانس 24

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يستضيف عبد الله العالي في عدد جديد من برنامج "منتدى الصحافة" الإعلامي العراقي هلال العبيدي، والصحافي العرقي فالح الماجدي، ومصطفى ناصر، رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وزياد السنجري، لفتح ملف حماية الإعلاميين العراقيين داخل بلادهم، خاصة بعد تنديد عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية سطوة الجماعات المسلحة التي ارتكبت عددا كبيرا من الجرائم ضد الصحافيين.

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