الكاظمي يختتم جولته الأوروبية ويغادر صوب العاصمة بغداد

2020/10/23 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،كما أسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم.



كما التقى الكاظمي عدداً من رؤساء الشركات الفرنسية ،وبين خلال اللقاء حرص العراق على إيجاد شراكة اقتصادية راسخة، وسعيه لإدامة الزخم في تطوير […]

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