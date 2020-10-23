2020/10/23 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- لقيت شخصان حتفها فيما اصيب أربعة آخرون بينهم طفل بجروح في حوادث سير وقعت في محافظتي السليمانية، وحلبجة في إقليم كوردستان.وفي الساعات الأخيرة من ليلة أمس وقع حادث مروري على الشارع الستيني في السليمانية ادى الى وفاة رب اسرة وزوجته واصابة طفليهما بحسب المتحدث باسم مديرية مرور المحافظة كاروان محمد.وقال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة وإصابة 8 أشخاص بينهم عائلة كاملة بحوادث سير المركز الخبري الوطني.

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