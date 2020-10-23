محمد الفارس يطلق “حلوة ما شفت”

2020/10/23 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة ” حلوة ما شفت ” التي تحمل طابعاً رومانسياً.



ويعد هذا العمل هو بداية التعاون بين الفنان محمد الفارس وشركة تيونز أرابيا ، ليقطف أولى ثمار هذا التعاون بهذا العمل ” حلوة ما شفت ” حاملا الكثير من الرسائل ، من ألم الفراغ العاطفي الذي تفرضه اللامبالاة […]

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