النقاط الرئيسية في آخر مناظرة بين ترامب وبايدن

2020/10/23 | 14:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبعدت السلطات العراقية أكثر من 8 آلاف عامل آسيوي بسبب مخالفتهم شروط الإقامة في خطوة لإتاحة الفرصة للعراقيين لإيجاد فرص عمل في بلد يعاني بطالة مرتفعة خاصةً بين الشباب، حسب بيان رسمي.

وجاء في بيان للوزارة أنه تنفيذاً لأمر رحلت دائرة الإقامة 8039 مخالفاً من جنسيات آسيوية خالفوا ل”قانون إقامة الأجانب من أحد المشاريع الاستثمارية في بغداد”.

وأضاف أن من شأن هذه العملية تحقيق “إيرادات بـ 9.148 مليارات دينار” (8 ملايين دولار).

وأوضح مسؤول في الداخلية رفض كشف اسمه أمس الخميس أن الإيرادات تحقّقت من الغرامات التي أجبر صاحب المشروع على دفعها.

ويفضل أغلب المقاولين والمستثمرين استقدام العمالة الآسيوية بسبب تدني كلفة اليد العاملة فيها.

ولكنهم غالباً ما يتوقفون عن تجديد إقاماتهم وأوراقهم القانونية، ما يجعلهم في وضع غير قانوني.

وحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للإحصاء في بغداد في أغسطس (آب)، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العراق بلغت 22.6%.

وبحسب المسؤول في الداخلية، أبعد المخالفون من مشروع بسماية السكني، أكبر المشاريع السكنية الواقع على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق العاصمة.

ويعاني العراق وضعا اقتصاديا صعبا وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات البلاد.

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