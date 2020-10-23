محكمة أمريكية تنظر في اتهام جنرال بارز باعتداء جنسي

2020/10/23 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سمحت محكمة اتحادية أمريكية بمواصلة النظر في قضية اعتداء جنسي اتهم فيها ثاني أعلى مسؤول عسكري، في خطوة نادرة في مثل هذه القضايا التي تبقى عادة في يد القضاء العسكري.

واتهمت ضابط في العام الماضي الجنرال جون هايتن، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالاعتداء الجنسي عندما كانت تحت قيادته السابقة.

واتهمته كاثرين سبلتستوسر، وهي ضابط متقاعدة برتبة كولونيل، بتقبيلها وتحسسها والاحتكاك بها غصباً.

ولم يثبت تحقيق رسمي للقوات الجوية الاتهامات الموجهة إلى هايتن الذي أقر مجلس الشيوخ في العام الماضي تعيينه في منصبه الحالي.

ورفضت محكمة جزئية في المنطقة المركزية بكاليفورنيا أمس الخميس طلب هايتن رفض القضية أو تحويل مكان نظرها من كاليفورنيا إلى نبراسكا.

وقال خبراء قانونيون ومحامون إن قضايا الاعتداء الجنسي داخل الجيش لا تنظرفيها عادة المحاكم الاتحادية، وأن هذه الخطوة نادرة.

وقال دون كريستن، رئيس الادعاء المتقاعد من القوات الجوية والذي يرأس جماعة “احموا المدافعين عنا”: “شخصياً لم أسمع بقضية أخرى صدر فيها حكم مماثل”.

ويعد الاعتداء والتحرش الجنسي في الجيش الأمريكي من المواضيع التي يكتنفها التكتم عادة.

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