الإعلام الأمني : تفجير العجلة المفخخة في الأنبار لم يسجل أي خسائر

2020/10/23 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – أكدت خلية الإعلام الأمني، أن تفجير العجلة المفخخة في الأنبار لم يسجل أي خسائر.



وذكرت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة،أن “عجلة مفخخة انفجرت في ساعة متأخرة من ليل أمس بالقرب من الجسر الفلسطيني في الأنبار”، لافتة إلى أن “الانفجار لم يتسبب في خسائر تذكر.

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