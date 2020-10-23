المنافذ الحدودية: ايقاف هدر في المال العام لاكثر من 49 مليون عراقي

2020/10/23 | 14:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت هيأة المنافذ الحدودية على ايقاف هدرا بالمال العام بلغ اكثر من 49 مليون دينار عراقي في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي ، حيث تم ضبط عدة حاويات في نقطة البحث والتحري تحمل مواد متنوعه، وبعد التدقيق والتفتيش تبين وجود فرق في وزن البضاعة عكس مامصرح به بالتصاريح الكمركية .

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” تم تشكيل لجنة وتم احتساب فرق وزن (٦٦٠)طن وتم استيفاء فرق الوزن بمبلغ قدره ٤٩٠٨٠مليون دينار عراقي وهذا يعد مخالفة كمركية ، مبينة ” تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

واضافت ان” هيأة المنافذ الحدودية تسعى في ظل الأزمة المالية الراهنة الى العمل على زيادة الإيرادات الحكومية بما يدعم خزينة الدولة الأتحادية ولمنع الهدر بالمال العام ومكافحة الفساد.

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