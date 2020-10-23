انتخاب رئيس جديد لأبطال الملاكمة في كركوك

2020/10/23 | 14:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في كركوك مساء الخميس انتخابات رابطة رواد وابطال الملاكمة في العراق_فرع كركوك.

واسفرت الانتخابات عن فوز الملاكم فلاح أحمد بمنصب رئيس الرابطة، فيما فاز كل من محمد قادر عزت، واتيلا كريم ومحمد جمال وصباح نور الدين وقاسم محمد بعضوية الرابطة، وانتخب ستار سلمان مديرا للادارة.

هذا واشرف على الانتخابات كل من توفيق منصور وعماد عايد من رابطة رواد وابطال الملاكمة في العراق.

يذكر ان رابطة رواد وابطال الملاكمة في العراق رابطة غير حكومية تأسست قبل نحو 3 أعوام وتهتم بالأبطال الذين خدموا رياضة الملاكمة وشاركوا في بطولات دولية ورفعوا علم بلادهم من خلال انتصاراتهم.

PUKmedia / زيد محمود ‌

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