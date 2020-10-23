غارة أميركية تستهدف كبار القاعدة في سوريا

2020/10/23 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..قال الجيش الأميركي أنه شن غارة جوية ضد قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا بالقرب من ادلب، بضربة أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 متشددا، بينهم 6 قياديين.



وأشارت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان الى أن “القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم […]

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