واشنطن تتهم إيران بتهديد ناخبين أميركيين

2020/10/23 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..تمكن محققون وخبراء أمن سيبراني أميركيون من أثبات ضلوع إيران في الرسائل الإلكترونية المهددة للناخبين الأميركيين، عبر فيديو كان مرفقا بالرسائل، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على القضية.



وقال مسؤول كبير بالحكومة الأميركية لصحيفة جيروزالوم بوست: “إما أنهم ارتكبوا خطأ غبيا، أو تعمدوه لكشف أمرهم.



لسنا قلقين من أن يكونوا قد قاموا بنشاط زائف، بسبب أدلة […]

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