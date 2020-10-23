2020/10/23 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- كشفت صحيفة القبس الكويتية أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بصدد إصدار بيانين يستنكران فيه الإساءة إلى الرسول الكريم.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها الخاصة أن الموقف الكويتي لا يختلف عن موقف المنظمتين حيث سيكون ضمن إطار بيان المنظمتين اللتين تتمتع الكويت بعضويتهما.



وأفادت الصحة بان المصدر الحكومي الكويتي انتقد موقف […]

التدوينة أول رد خليجي على الإساءة الأوروبية للرسول الكريم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رد خليجي على الإساءة الأوروبية للرسول الكريم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رد خليجي على الإساءة الأوروبية للرسول الكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).