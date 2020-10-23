2020/10/23 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/23 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفرض عقوبات على دبلوماسيين امريكيين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).