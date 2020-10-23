2020/10/23 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- وصلت أعداد المُصلين في أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام اليوم، ما يقرب من أربعين ألف مُصل وخمسة عشر ألف معتمر ، بعد رفع تعليق دخول المُصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.



وألقى الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، خطبة الجمعة […]

التدوينة في أول صلاة جمعة بـ المسجد الحرام..



أعداد المصلين تتجاوز 65 ألف – صور ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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