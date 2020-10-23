إيقاف هدر بأكثر من 49 مليون دينار في ميناء أم قصر

2020/10/23 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إيقاف هدر في المال العام لأكثر من 49 مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

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