أبو العلاء المعري وخليلهُ المتعري في رواية القرنفل التبريزي... - احمد جمعة

2020/10/23 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة عندما تهبط من سماء الواقع وتصادف ما يجري خيال، انتبه فقد يكون ذلك في مدينتك أنت، مثلما وقع في معرّة النعمان بإدلب، وقد اختلط عليك الوقت ومعه اختلطت أوراق الزمن وتشابكت الوقائع بين زمن أبو العلاء المعري، وزمن خليل مطر...التقريبية حالة نادرة بين زمنين، عتيق وحديث...بين حقبة رفعت الرؤوس للعلاء وحقبة جزرت الرؤوس بما فيها رؤوس التماثيل!! ما جرى بإدلب وتلاه من تداعيات وُلدت رواية كسرت المألوف ومعه المسك ......





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