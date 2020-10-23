التحالف الوطني – الديمقراطي ومناهضة التبعية والتخريب - لطفي حاتم

2020/10/23 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تحتل موضوعة التحالفات الوطنية في الظروف التاريخية المعاصرة أهمية سياسية كبيرة لدورها في حماية الدولة الوطنية من التبعية والتهميش فضلا عن تنمية شروط بنائها الاقتصادي وتطوير أجهزتها الإدارية.استنادا الى نهوج التبعية والتهميش التي تنتهجها الرأسمالية المعولمة المتحالفة مع الطبقات الفرعية المهيمنة على سلطة البلاد السياسية نحاول متابعة التغيرات السياسية الاجتماعية الحاصلة على الدولة الوطنية عبر المل ......





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