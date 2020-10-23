"لأول مرة منذ بدء التسجيلات".. بحر القطب الشمالي لم يتجمد حتى الآن

2020/10/23 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ بدء التسجيلات، لم يتجمد البحر الذي يصبح جليدا بالشتاء في القطب الشمالي قرب سيبيريا، حيث يبدأ بالتجمد عادة في أواخر أكتوبر.

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