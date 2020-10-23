الأمن الوطني يلقي القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة في نينوى

2020/10/23 | 15:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة في نينوى”.

وقال الجهاز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الارهابية بعد استحصال الموافقات القضائية؛ وعقب تدوين اقوالهم اصولياً تبين انهم من ولايات وقواطع مختلفة ويعملون جميعهم في ما يسمى بديوان الجند ومشاركين في التعرضات التي طالت الأجهزة الأمنية في محافظاتهم، كما قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمهم خلال عمليات التحرير، وقد صدرت لهم اوامر لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من اراض التمكين تمهيداً لاستلام التعليمات الجديدة؛ وقد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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