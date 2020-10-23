بيكيه يهاجم إدارة برشلونة قبيل الكلاسيكو

2020/10/23 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، بسبب فضيحة مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهرت الموسم الماضي.



وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى قيام برشلونة، بالتعامل مع إحدى شركات التواصل من أجل الدفاع عن الإدارة ومهاجمة بعض اللاعبين.

وقال بيكيه في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وتابعه "ناس" (23 تشرين الاول 2020) "بالنسبة لي كلاعب في برشلونة أنظر للأمر بأن الإدارة التي تطالبنا بتخفيض الرواتب، أنفقت هذه الأموال لانتقاد بعض الأشخاص خارج النادي".

Piqué estalla: "Veo que mi club se ha gastado el dinero que ahora nos pide para criticarnos y eso es una barbaridad" https://t.co/cNRrbgzhtP

— MARCA (@marca) October 23, 2020

وأكمل: "الهجوم لم يصل فقط للأساطير الذين تربطهم علاقة تاريخية بالنادي، ولكن أيضا بعض اللاعبين الحاليين".

وتابع: "طلبت بعض التوضيحات من جوسيب بارتوميو وقال لي بأنه لم يعرف هذا الأمر وصدقته، ولكني بعدها وجدت الشخص الذي اتخذ قرارا بتوظيف تلك الشركات لا يزال يعمل في النادي".

وتحدث بيكيه عن القنبلة التي فجرها ليونيل ميسي في قلعة "كامب نو"، وهاجم النادي لطريقة تعامله مع الأمر: "كيف يأتي أفضل لاعب على الإطلاق ويستيقظ يوما ما، ويرسل لك رسالة بالرحيل لأنك لا تستمع إليه؟ كل شيء صادم للغاية".

واستكمل: "ليو يستحق كل شيء، يجب تسمية الملعب الجديد باسمه، ثم أي اسم تجاري آخر يريدونه، علينا أن نعتني بأساطيرنا بشكل أفضل ولا نستخف بهم".

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية الأربعاء إلى أنه بالرغم من مواقف بيكيه ضد إدارة البلوغرانا، إلا أن المدافع البالغ 33 عاما وقف إلى جانب ناديه، ووافق على تخفيض راتبه للنصف.

وتجه الأنظار غدا السبت إلى ملعب "كامب نو"، لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الليغا، وهي المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

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