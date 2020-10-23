تسجيل 1053 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/10/23 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح

استقبل سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا بكر احمد الجاف في مكتبه بمبنى السفارة في العاصمة الاوكرانية كييف يوم 21/10/2020 وفد الادارة الدينية لمسلمي اوكرانيا برئاسة المفت...

الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال

وحيد علي: لي تجارب مع عمالقة الشعر

وحيد علي الجمال الشاعر المصري المتميز له تجارب واسعة في مجال القصيدة الشعرية، تناول كل شيء في شعره، جميع جوانب الإنسان ومشاعره، ووجدانه واتجاهاته، لم يبقى شيء لم يتناول...

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

ظاهرة الهجرة تطفو على السطح بعد كورونا

ظاهرة هجرة الشباب تعود الى الواجهة من جديد بعد اجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا ووقف كافة الانشطة الحياتية، والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية، ولكن الأزمات الاقتصادية ...

محللان سياسيان: الكاظمي يبحث الدعم الاوروبي على اصعدة عدة 3 قاصرات يقعن فريسة الاتجار بالبشر

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