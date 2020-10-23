العاني: “الاستعمار” الايراني يسعى لتغيير عقائد الناس وعسكرة المجتمعات

2020/10/23 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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هاجم نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والعربي ظافر العاني السياسة الإيرانية في العراق والمنطقة واصفا إياها بـ”الاستعمار”.



وقال العاني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، اليوم، “اسوأ انواع الاستعمار هو الاستعمار الايراني فانه يسعى لتغيير عقائد الناس وتحطيم المؤسسات الرسمية وعسكرة المجتمعات ونهب ثرواتها”.



وأضاف “لمن يعوزه الدليل لينظر الى […]

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