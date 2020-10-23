دورات تدريبية مجانية لخريج كليات الإعلام يقيمها فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة

2020/10/23 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام فرع نقابة الصحفيين العراقيين في

كربلاء المقدسة دورة تدريبية وتطويرية

في مقر فرع النقابة وسط المدينة بمشاركة

عدد من خريجي كليات الإعلام من اجل

تطوير مهاراتهم الصحفية والإعلامية

لزجهم في ميدان العم

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