لا تقسو على العنكوشي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي النعيمي مرة أخرى تثبت لنا الأيام أن مصطلح الاستشارة الفنية لا يصلح للعقلية العربية أو المزاج الشرقي ( المجبول بالقروية و الممزوج بروح البداوةوالخيمة و ردة الفعل العاطفية) ، كونه مفهوم دخيل على البيئة الكروية التي لا تعترف إلا بالمدرب الأول وسلطة الأعلى منه حتى أصبحت مقولة” ما خاب من استشار” تهز عرش المدربين.

