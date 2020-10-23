الأمن الوطني يلقي القبض على عشرة إرهابيين من الخلايا النائمة في نينوى

2020/10/23 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عشرة إرهابيين من الخلايا النائمة في نينوى.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية بعد استحصال الموافقات القضائية ،وعقب تدوين أقوالهم أصولياً تبين أنهم من ولايات وقواطع مختلفة ،ويعملون جميعهم في ما يسمى بــ"ديوان الجند" وهم مشاركون في التعرضات التي طالت الأجهزة الأمنية في محافظاتهم".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمهم خلال عمليات التحرير، وقد صدرت لهم أوامر لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من أراض التمكين تمهيداً لاستلام التعليمات الجديدة؛ وقد جرت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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