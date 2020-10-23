التجارة “تتوعد” وكلاء البطاقات الوقودية في حال تجاوزوا “التسعيرة”

2020/10/23 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، عن السعر الرسمي للبطاقة الوقودية فيما توعدت المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق”، ان “البطاقة الوقودية التي توزع عن طريق وكلاء التموين، جاءت بناء على تنسيق مع وزارة النفط كونها هي الجهة المسؤولة عن اصدار هذه البطاقة للمواطنين والمخصصة لمادة النفط الابيض .

واوضحت التجارة في بيانها عن “الاستفسارات التي طرحها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبلغ الاستيفاء والذي حددته وزارة النفط بـ(٢٠٠٠) دينار عراقي فقط الفان دينار لا غيرها عن كل بطاقة يتم تسليمها للعوائل “.

وحذرت الوزارة بانها “ستتخذ اجراءات صارمة بحق الوكلاء المخالفين الذين يستوفون مبالغ اكثر من المقرر من قبل الوزارتين، مبينة ان “الاجراءات قد تصل لحد اغلاق الوكالة وسحب التراخيص من القائمين عليها”.

ودعت في بيانها، المواطنين للتعاون معها للتبليغ عن استيفاء المبالغ خارج المقرر لها ، عبر الاتصال بالخطوط الساخنة التي اعلنت عنها في وقت سابق.

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