كورونا يعاود الانتشار السريع في تركيا

2020/10/23 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة إن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع مرة أخرى في البلاد التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات اليومية.

وفي حديثه للصحافيين في بورصة بشمال غرب تركيا، قال قوجة إن 40% من إجمالي الحالات رُصدت في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، وأن عدد الإصابات أعلى فيها خمس مرات منه في العاصمة أنقرة.

وسجلت تركيا 2102 إصابة أمس الخميس، وهو أعلى رقم منذ مايو (أيار) عندما فرضت سلسلة من القيود.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 9584 الخميس.

وانتقدت أعلى رابطة طبية في تركيا والحزب المعارض الرئيسي قرار الحكومة بنشر بيانات من تظهر عليهم الأعراض فقط، وقالا إن ذلك يخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض.

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