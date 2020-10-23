السفارة الامريكية في أنقرة تعلق خدمات التأشيرات

2020/10/23 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في العاصمة التركية أنقرة تعليق منح التأشيرات بشكل مؤقت.

وقالت السفارة في بيان يوم الجمعة، أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

PUKmedia / وكالات ‌

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