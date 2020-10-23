التجارة: 2000 دينار فقط مبلغ استيفاء البطاقة الوقودية.. العقوبات تنتظر المخالفين

2020/10/23 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة التجارة، الجمعة، 23 تشرين الأول، 2020، ايضاحا بشأن استيفاء المبالغ المالية عن البطاقة الوقودية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البطاقة الوقودية التي توزع عن طريق وكلاء التموين ، جاءت بناءً على التنسيق مع وزارة النفط كونها هي الجهة المسؤولة عن اصدار هذه البطاقة للمواطنين والمخصصة لمادة النفط الابيض ".

واضاف البيان أنه "بشأن الاستفسارات التي طرحها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مبلغ الاستيفاء والذي حددته وزارة النفط ب(2000) دينار عراقي فقط الفان دينار لا غيرها عن كل بطاقة يتم تسليمها للعوائل".

وتابع البيان أن "الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة بحق الوكلاء المخالفين الذين يستوفون مبالغ اكثر من المقرر من قبل الوزارتين"، مبينا أن "الاجراءات قد تصل لحد اغلاق الوكالة وسحب التراخيص من القائمين عليها".

ودعت الوزارة "المواطنين للتعاون معها للتبليغ عن استيفاء المبالغ خارج المقرر لها ، عبر الاتصال بالخطوط الساخنة التي اعلنت عنها في وقت سابق".

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