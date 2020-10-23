إبعاد أكثر من 8000 عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة

2020/10/23 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبعدت وزارة الداخلية أكثر من ثمانية آلاف عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة، في خطوة من شأنها أن تتيح الفرصة أمام العراقيين لإيجاد فرص عمل، في بلد يعاني من نسبة بطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب.

وجاء في بيان للوزارة أن دائرة الإقامة سفرت مخالفين لقانون إقامة الأجانب، مضيفا أن المرحلين كانوا يعملون في أحد المشاريع الاستثمارية بالعاصمة بغداد، ومن شأن هذه العملية تحقيق إيرادات بمبلغ قدره تسعة مليارات ومئة وثمانية وأربعين مليون دينار أي نحو ثمانية ملايين دولار من الغرامات التي أجبر صاحب المشروع على دفعها.

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