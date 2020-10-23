مناظرة تلفزيونية متوازنة بين ترمب وبايدن تخللتها اتهامات متبادلة

2020/10/23 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل المرشحان لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الاتهامات خلال المناظرة الأخيرة التي جمعتهما في مدينة ناشفيلد.

ووصف مراقبون متخصصون بالشأن الانتخابي الأميركي المناظرة التلفزيونية التي استمرت لمدة تسعين دقيقة، والتي تضمنت ستة محاور رئيسة تم تخصيص خمس عشرة دقيقة لكل منها، وصفوها بالمتوازنة، بعد ان تخلى الرئيس ترمب طريقته المعتادة في إطلاق التعليقات الساخرة تجاه منافسه، على الرغم من اتهامه الأخير بالعجز عن فعل أي شيء اثناء مدة السنوات الثمان التي كان فيها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، في حين اكد بايدن انه سيجعل كلا من ايران وروسيا والصين يدفعون ثمنا كبيرا لتدخلهم في الانتخابات الأميركية.

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