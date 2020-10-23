إصابة ثلاثة عناصر أمنية بينهم ضابط بانفجار شمال المقدادية

2020/10/23 | 15:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اصيب ثلاثة مقاتلين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

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